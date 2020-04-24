В Винницкой области из-за подтверждения коронавирусной болезни пришлось закрыть на карантин сразу два населенных пункта. Об этом рассказал председатель райгосадминистрации Владимир Скалий в Facebook.

По его словам, заболела жительница села Высокая Гребля, она находится в нетяжелом состоянии.

Лечение проходит дома под контролем семейных врачей. Сейчас устанавливается круг контактных лиц, у всех них будет осуществлен отбор образцов для ПЦР исследования.

"Предварительная информация свидетельствует о достаточно широком круге контактов, поэтому на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС принят ряд соответствующих решений, в частности относительно запрета въезда-выезда в села Высокая Гребля и Андрияшевка и усилении карантинных мероприятий и контроля на территории всего района", - рассказал он.

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В связи с этим председатель РГА призвал всех жителей района соблюдать требования карантина и без лишней надобности не выходить из дома, ограничив круг контактов.

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