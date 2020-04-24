Первое клиническое исследование препарата "Ремдесивир", который экспериментально применяют для лечения COVID-19, не показало свою эффективность. Об этом сообщает Financial Times.

Это один из препаратов, который президент США Дональд Трамп назвал "многообещающим". Он также есть в украинском протоколе лечения коронавируса.

Китайское исследование показало, что "Ремдесивир", разработанный американской компанией Gilead Sciences, не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови.

В исследовании участвовали 237 пациентов.

Принимали препарат 158 пациентов, а 79 получали стандартную терапию плацебо. Разницы почти не было

Через месяц среди тех, кто принимали препарат, умерло 13,9% пациентов. Среди получавших плацебо, умерли 12,8%.

Новости о неудаче были размещены в базе данных клинических испытаний Всемирной организации здравоохранения, но их позже удалили.

Представитель ВОЗ заявил, что информацию загрузили слишком рано случайно.

"Проект документа для ВОЗ предоставили его авторы. Его случайно разместили на сайте и изъяли, как только ошибку заметили.

Читайте также В одесском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

Исследование проходит рецензирование, и мы ждем окончательной версии, прежде чем комментировать ", - сказал Тарик Ясаревич, представитель ВОЗ.

У 18 пациентов также появились побочные эффекты от препарата. Поэтому люди перестали его употреблять.

Компания-производитель Gilead Sciences отметила, что в отчет включены "неуместны характеристики исследования".

Важно то, что это исследование было прекращено досрочно из-за небольшой вовлеченности, поэтому на его основе недостаточно делать статистически значимые выводы. Поэтому результаты исследования неубедительны, хотя тенденции в данных свидетельствуют о потенциальной пользе от препарата, особенно среди пациентов, получавших лечение на ранних стадиях заболевания.

К этому времени использования "Ремдесивир"а при лечении коронавируса основывались на исследованиях, которые не соответствовали научным стандартам рандомизации и наличии контрольной группы.

"Ремдесивир" является противовирусным препаратом, который также испытывали против лихорадки Эбола в Африке, но значимых результатов не было.

Читайте также, ученые выяснили, сколько может жить в человеке коронавирусная инфекция. Даже после полного выздоровления человек может носить в себе возбудитель опасной инфекции.