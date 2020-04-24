Лекарство Ремдесивир, применяющийся при тестировании лечения людей с коронавирусной инфекцией не смог продемонстрировать должную эффективность во время клинических испытаний.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации, препарат Ремдсивир был назван одним из самых перспективных для борьбы с COVID-19.

Отмечается, что лекарство представлено и в украинском протоколе лечения болезни.

Известно, что Ремдесивир был ранее использован для лечения больных лихорадки Эбола в Африке.

Ранее мы писали, что в Австралии найден препарат, который может подавить коронавирус Он снижает содержание вируса в клеточной структуре.