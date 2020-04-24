"Осередки ліквідовані, пожежі локалізовані", - це сьогоднішні сухі зведення рятувальних служб про ситуацію в лісах Чорнобиля та Житомирщини. А от Що насправді стоїть за цими повідомленнями? Наш Руслан Смещук об'їхав майже все Полісся, бачив знищені вогнем села та побував у мертвому - вигорілому - лісі. Він каже: картина - апокаліптична.

Траса М-07, так звана Варшавка. Саме нею можна наскрізь проїхати через усю Житомирську область. Значну частину - мальовничими лісами. Але пейзаж змінюється, коли звертаєш убік - до Білоруського кордону.

На в'їзді у смугу пожеж стоять блокпости - ловлять мародерів, які крадуть метал із згорілих сіл.

Після цього, за вікном починається апокаліптичний пейзаж. Кілометри, тисячі і десятки тисяч обгорілих, згорілих та повалених дерев. Ще моторошніше стає, коли ти заходиш на згарище. Навкруги - мертвий ліс.

До речі, ходити по такому лісу треба дуже обережно, адже вогонь підпалював коріння і дерева падали, а ті що стоять, можуть впасти у будь який момент. Треба за цим слідкувати… ну і під ноги дивитися теж потрібно уважно. Бо в згорілому моху - багато хмизу та коренів. Сам мох під підошвами розрізає навколишню тишу хрустом.

Попри те, що цей ліс загасили ще тиждень тому, він і досі тліє, а в деяких випадках навіть горить. І це саме т ой випадок, про який я розповідав, коріння згоріло - і цей стовбур просто висить на сусідньому дереві. І при потужному пориві вітру просто впаде. Кілометр за кілометром проїжджаємо вглиб горілої зони.

Гасіння деяких осередків займання триває. От зараз ми бачимо як пожежні розрахунки з лісового озера набирають воду, адже це єдине джерело на багато кілометрів, і тут працюють рятувальники не лише із Житомирщини, а й із інших куточків України.

Ми тільки вчора приїхали. - Звідки ви? - А там написано. Ружин, так з Ружина. - Осередкі невеличкі є, їх заливаємо - торфовища, а так все нормально.

Подібні осередки виглядають ось так - великої шкоди вони вже завдати не можуть, бо вже просто нема чому горіти. Ми проїжджаємо повз селище старовірів - Магдин. Пожежа тут знищила майже всі будинки, більше десятка родин залишилися без даху над головою. Зараз їх переселили в сусідні Личмани. Рушаємо далі - зрідка бачимо місця, де життя таки повертається в мертву зону.

А тут взагалі дивне місце, в огні вцілив вулик, і не можна сказати що його сюди поставили після пожежі, адже шар попелу взагалі не порушений. Більше того, бджоли приносять пилок. І де вони його тільки знаходять у згорілому лісі?

Невдовзі ми виїжджаємо на піщану дорогу... і застрягаємо. Спочатку нам на допомогу приходять колеги, а потім - випадково повз проїжджає головний рятувальник Житомирщини. Виявилося, що заїхали аж до Чорнобильської зони. Ну а поки нашу машину витягують із піска, розмовляємо із Ігорем Нікітчуком.

Ігор Нікітчук, начальник управління ДСНС у Житомирській області:

На місті працює 180 чоловік особового складу, порядка 45 пожежних автомобілів. В Овручському районі перебуває 20 відділень пожежних автоцистерн для проведення ліквідації пожежі в Овручеському районі.

Ще більше десятка розрахунків з інших областей відпустили по домівках. Проте, площа постраждала від пожеж - величезна. Це як три Києва з гаком.

Ігор Нікітчук, начальник управління ДСНС у Житомирській області:

На цю хвилину більше 24 тисяч гектарів охоплено вогнем. Те що зараз тліє - воно все контрольовано. Пеньки, торфяники.

Після двох годин боротьби, ми звільнили машину, зараз вже виїжджаємо звідси. І як нам розказали рятувальники, на цих дорогах, в піску в'язнуть навіть деякі моделі ЗІЛ, деякі моделі вантажівок. У таких умовах пожежника доводиться працювати.

І хоча пожежники вже переломили ситуацію на свою користь, вогонь ще не перемогли.