Європа сумує за українськими заробітчанами. При чому сумує настільки, що в деяких країнах організовують чартерні рейси, якими під час закритих кордонів - везуть наших робітників до себе на поля. Як таке можливо під час карантину?

Для селян із Ланчина на Прикарпатті Європа довгий час була годувальницею. На заробІтки за кордон тут їздять майже всі. За поїздками місцевих жителів можна вивчати географію.

Анна, жителька селища Ланчин:

Кожна хата, двоє троє. О це сусідка пішла її син за кордоном. Чоловік за кордоном. Вона періодично її бо вчить дитину. Кожна хата, кожна.

За кордоном і чоловік пані Анни - Михайло. У Чехію на заробітки той їздить ще із дев'яностих. Він головний годувальник сім'ї.

Анна, жителька селища Ланчин:

У травні він мені завжди допомагає коло землі працювати, посадити, а потім знову їде. Відпроситься на два три тижні. Але через карантин якраз і не приїде.

Та чимало односельчан все ж повернулися. Хтось поспішав додому на свята, в когось - закінчувалася віза, а хтось просто піддався загальній паніці. І зараз про це дуже жалкує. З'явилися і ті, хто роками не приїжджав. Тож у Ланчині тепер людно.

Анна, жителька селища Ланчин:

Сидять без роботи. Гговорила з колишньою ученицею - не встигла перед самим карантином виїхати, і теж без роботи - вона сказала, що вона навіть не може собі уявити, що вона тут, а не там, розумієте.

Сумують за українськими заробітчанами і їхні колишні роботодавці. На ось цій фермі у Фінляндії зазвичай працюють саме наші співвітчизники.

Міра Ранта, власниця фруктово-ягідної ферми у Фінляндії:

Мушу зазначити, що українці, які у мене багато років працювали, - надзвичайно працьовиті, вони завжди готові до роботи: чи дощ, чи сонце - немає значення. Вони звикли працювати важко.

З власницею ферми ми зв'язуємося через відеозв'язок. Пані Міра розповідає: до останнього сподівалася, що до неї українці таки приїдуть. Міністерство сільського господарства країни обіцяло допомогти із дозволами на перетин кордону.

Міра Ранта, власниця фруктово-ягідної ферми у Фінляндії:

У мене попросили список з прізвищами людей, яких я зараз конче потребую на своїй фермі. І в цьому списку, який я подала, було кілька імен з Білорусі, проте більшість працівників - з України. Загалом, 40 людей, але затвердили лише чотирнадцять.

Наразі ферма справляється завдяки тим, хто встиг швиденько приїхати до закриття кордонів. До того ж днями прибули і ці 14 заробітчан.

Міра Ранта, власниця фруктово-ягідної ферми у Фінляндії:

Я знаю, що агро-асоціація організовувала чартерні рейси з України, їх було 2 чи три. Але наші працівники їхали автобусом з Києва до Мінська, а потім літаком з Мінська до Хельсінкі, і вже звідти ми їх забирали автобусом на ферму.

Проте, довго протриматися з такою кількістю працівників цій фермі не вдасться. У червні треба буде збирати полуницю і малину, тож якщо уряд не допоможе завезти ще заробітчан із України - буде катастрофа, запевняє пані Міра. Брати місцевих фінів вона не хоче.

Міра Ранта, власниця фруктово-ягідної ферми у Фінляндії:

Тижні три тому я намагалась знайти когось для посадки кущів малини, тож ми взяли на роботу кілька фінів. І вони попрацювали один день і стали запитувати: "а нам обов'язково кожного дня працювати, і аж по 8 годин?"

Торік на сезонні роботи до Фінляндії, за різними оцінками, виїхали близько 16 тисяч українців. Зараз не вистачає рук чи не на всіх європейських фермах - у Бельгії, Франції, Німеччині, Іспанії, Італії. Щоб заохотити до роботи своїх громадян, уряди країн дозволяють тим, хто втратив роботу через карантин, і отримувати допомогу по безробіттю і працювати на полях. Та зазвичай вони не звиклі до важкої роботи, йдуть з поля тільки-но почне накрапати дощ і скаржаться на втому.

Крейг О'Нілл, муляр, збирач спаржі:

Вчора було важко. Не міг розігнутися. Спина, ноги, все боліло. Але думаю, за кілька тижнів, звикну.

На цій фермі у Великій Британії поряд із муляром Крегом працює студентка Кейті та шеф-кухар Девід. Для власника полів це рідкісний досвід - мати таких працівників.

Девід Гартнолл, власник ферми:

Зазвичай, до мене щороку приїжджає величезна сім'я румунів. І вони збирають спаржу. У минулому я не раз намагався працевлаштувати місцевих, але люди охочіше йдуть на легші роботи - в паби чи туристичну індустрію.

Вийти у поле по всій країні у Британії зголосилися 30 тисяч підданих Королеви. Але щоби врожаї не згнивали, а на прилавках магазинів були свіжі овочі і фрукти - необхідно ще 50 тисяч людей. І влада уже завозить сезонних працівників із Румунії чартерними рейсами - будуть обробляти поля і заодно навчати британців.

Так само літаками та автобусами їдуть заробітчани з Румунії до Німеччини. Завозять туди людей і з інших країн східної Європи, які входять до ЄС. Берлін домовився про доставку на ферми вісімдесяти тисяч іноземних сезонних працівників.

Давід Сісьйо, керівник аеропорту Клуж-Напока;

Міністерство транспорту дозволило цим рейсам вилетіти за умови дотримання додаткових санітарних заходів.

Їдуть в масках, регулярно перевіряють температуру. Новоприбулих працівників тепер у більшості країн відправляють не на повний, а на частковий карантин. Тих, хто приїхав разом - разом і селять, і разом відправляють працювати - подалі від інших.

Та в умовах закритих кордонів і карантину така міграція заробітчан можлива лише якщо уряди країн між собою домовляться. Українська влада категорично проти таких подорожей. Бо рівень захворюваності на коронавірус чим далі на захід, тим вищий. І якщо дозволяти туди-сюди літати, навіщо тоді узагалі було запроваджувати карантин?

І в уряді наполягають - ні з ким про можливість випустити заробітчан на сезонні роботи не домовлялись. Про це кілька днів тому запевняв український прем'єр.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Дійсно, вже відомо про два випадки в Європі, коли роботодавці, а саме - аграрії, організовували чартери, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але в нас фактично закритий кордон. Ми хочемо спробувати залишити людей в Україні, і докладемо для цього максимум зусиль. І тому перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні.

І вже сьогодні у фінських ЗМІ з'явилась новина про чартер з українцями - прямий рейс, який вилетів з Борисполя. Забезпечила переліт фінська компанія з працевлаштування.

Марко Макі-Хакола, генеральний директор компанії Töitä Suomesta Oy:

Організувати перельоти було дуже легко. За кілька тижнів усе було підготовлено у співпраці з владою та операторами як у Фінляндії, так і в Україні.

Чи правда це - в українському МЗС поки не знають. І запевнили, що їм про це нічого не відомо.