Чернівецька область тримає лідерство за кількістю випадків COVID-19 [ Редактировать ]
Згідно з останніми даними МОЗ натепер в Україні підтверджено 9009 випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у шестисот чотирнадцяти дітей та тисячі семисот сорока дев'яти медиків.
Серед лідерів Чернівецька область там 1375 підтверджених випадків інфікування, та місто Київ - 1220. Найближчим часом у МОЗ планують збільшити кількість тестувань на коронавірус серед населення. Зараз їх проводять близько п'яти тисяч щодоби.
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