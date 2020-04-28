Згідно з останніми даними МОЗ натепер в Україні підтверджено 9009 випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у шестисот чотирнадцяти дітей та тисячі семисот сорока дев'яти медиків.

Серед лідерів Чернівецька область там 1375 підтверджених випадків інфікування, та місто Київ - 1220. Найближчим часом у МОЗ планують збільшити кількість тестувань на коронавірус серед населення. Зараз їх проводять близько п'яти тисяч щодоби.