В Египте продлили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает Eg24.
Отмечается, что решение принято "всвязи с угрозами безопасности и здоровью граждан".
Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.
Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан.
Согласно документу, исполнять его поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".
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