В Египте дезинфицируют Великие пирамиды [ Редактировать ]
В Египте на окраине Каира дезинфицируют Великие пирамиды.
Об этом пишет Reuters.
Дезинфицирующее средство распыляют в качестве меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили режим ЧС по всей стране из-за вспышки коронавируса.
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