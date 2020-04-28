Віталій Кличко представить план виходу із карантину [ Редактировать ]
Поступовий план виходу з карантину сьогодні представлять у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Про етапи послаблення обмежень він сьогодні повідомить на брифінгу опівдні.
Передусім йдеться про часткове поновлення роботи малого та середнього бізнесу. А також відвідин парків та скверів. Кличко каже, що статистика захворюваності у столиці продовжує знижуватись.
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