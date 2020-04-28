Поступовий план виходу з карантину сьогодні представлять у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Про етапи послаблення обмежень він сьогодні повідомить на брифінгу опівдні.

Передусім йдеться про часткове поновлення роботи малого та середнього бізнесу. А також відвідин парків та скверів. Кличко каже, що статистика захворюваності у столиці продовжує знижуватись.