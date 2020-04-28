Рост заболеваемости коронавирусом в ВСУ неизбежен - Генштаб [ Редактировать ]
Рост заболеваемости коронавирусом в армии неизбежен. Такое заявление сделал главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, он рассказал, что большинство военнослужащих - контрактники, которые проживают дома с семьями и постоянно контактируют с ними.
"Будет увеличение, безусловно, будет. Но я считаю, что это не будет критично. Я уверен, что мы справимся", - отметил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери на Донбассе. Также читайте о том, какой путь заражения коронавирусом самый распространенный.
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