Дев'ять нових випадків коронавірусу протягом доби зафіксовано у ЗСУ. Стан здоров'я нових інфікованих оцінюють як задовільний. Загалом у війську нині більше пів сотні хворих на СOVID-19.

Серед особового складу об'єднаних сил, які боронять державу на фронті, випадків захворювання немає.