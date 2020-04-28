У ЗСУ зафіксували дев'ять нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Дев'ять нових випадків коронавірусу протягом доби зафіксовано у ЗСУ. Стан здоров'я нових інфікованих оцінюють як задовільний. Загалом у війську нині більше пів сотні хворих на СOVID-19.
Серед особового складу об'єднаних сил, які боронять державу на фронті, випадків захворювання немає.
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