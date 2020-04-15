Microsoft отказывается от антивируса Windows Defender [ Редактировать ]
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Microsoft собирается отказаться от прежнего названия встроенного в Windows 10 антивируса Windows Defender.
В 2019 году "Защитник Windows" был подвержен ребрендингу в связи с портированием на Apple macOS, где получил название Microsoft Defender ATP.
Теперь компания планирует покорить рынок антивирусов на Android, поэтому есть смысл отказаться от слова Windows в названии, сообщает Windows Latest.
В следующем крупном обновлении Windows 10 (2004) антивирус будет переименован в "Защитник Microsoft" (Microsoft Defender). Визуальных изменений ждать не стоит.
Но будут улучшения в самой Windows 10: с новым обновлением обещан более качественный поиск в системе, расширенная поддержка подсистемы Linux, а также небольшие изменения пользовательского интерфейса.
Ранее podrobnosti.ua Microsoft представила новую операционную систему. Также недавно Windows 10 пострадала от серьезной ошибки Microsoft.
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