Windows Defender будет переименован в Windows 10 (2004) Источник: Pexels

Microsoft собирается отказаться от прежнего названия встроенного в Windows 10 антивируса Windows Defender.

В 2019 году "Защитник Windows" был подвержен ребрендингу в связи с портированием на Apple macOS, где получил название Microsoft Defender ATP.

Теперь компания планирует покорить рынок антивирусов на Android, поэтому есть смысл отказаться от слова Windows в названии, сообщает Windows Latest.

В следующем крупном обновлении Windows 10 (2004) антивирус будет переименован в "Защитник Microsoft" (Microsoft Defender). Визуальных изменений ждать не стоит.

Но будут улучшения в самой Windows 10: с новым обновлением обещан более качественный поиск в системе, расширенная поддержка подсистемы Linux, а также небольшие изменения пользовательского интерфейса.

Ранее podrobnosti.ua Microsoft представила новую операционную систему. Также недавно Windows 10 пострадала от серьезной ошибки Microsoft.