Telegram-боты продают личные данные пользователей [ Редактировать ]
В мессенджере Telegram появилось два бота, которые продают персональные данные украинских пользователей, предположительно, из украденной базы клиентов "ПриватБанка". Об этом пишет AIN.
В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и идентификационный код. На момент публикации бот уже был удален.
Второй бот еще работает, поэтому его название издание не разглашает. Он работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 запросов - $100, 200 запросов - $200.
Отмечается, что оба бота используют одну и ту же базу, украденную у "ПриватБанка".
В пресс-службе банка изданию сообщили, что знают об этом боте и обратились по этому поводу в полицию.
"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - отметили в "ПриватБанке".
Ранее сообщалось, что в Telegram появится функция групповых видеозвонков.
Также мы писали о том, что мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков".
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