Мер Праги Зденек Гржиб підтвердив, що знаходиться під охороною поліції. Кілька днів тому посадовець помітив стеження біля свого будинку і подав заяву до силових органів.

Раніше чеські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що Гржиба намагався отруїти рицином російський агент, який прибув до Чехії близько трьох тижнів тому. Ніхто з посадовців цю інформацію публічно не підтвердив.

Водночас, у зв'язку з публікацією, прем'єр Чехії застеріг Кремль від втручання у її внутрішні справи. Раніше мер Праги підтримав рішення назвати площу перед російським посольством іменем Бориса Нємцова. Також за керівництва Гржиба у місті демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву.