Врачи назвали кашу, которая полезна для иммунной системы и щитовидной железы, пишет svidok.online.

Оказывается, речь идет о ржаной крупе и пророщенных семенах ржи, полезные свойства которых известны с давних времен.

Полезные свойства ржи:

содержит большое количество клетчатки, что благоприятно сказывается на работе кишечника и помогает в очищении организма от негативных веществ;

в составе ржаной крупы содержится огромное количество витаминов. Витамины из групп В и С, калий помогают укрепить нервную систему и поднять настроение;

антиоксиданты, которые содержатся во ржи, помогают выводить холестерин, благотворно сказываются на иммунной системе, а также предотвращают возникновение онкологических заболеваний;

в каше есть фолиевая и пантеоновая кислоты, которые оказывают общее укрепляющее действие на здоровье организма;

регулярное употребление ржаной каши способствует повышению жизненного тонуса мышц, улучшению обмена веществ и снимает нервное напряжение;

продукт полезен диабетикам и тем, кто пытается сбросить лишний вес. в 100 граммах содержится 338 ккал;

каша положительно влияет на здоровье щитовидной железы;

Ржаная каша достаточно долго варится – около часа, но в итоге вы получаете отличный продукт, который богат не только витаминами, но также и различными макроэлементами.

Ранее мы писали о том, какие фрукты помогают сжигать жир.