Медики назвали полезную для иммунной системы кашу [ Редактировать ]
Каши/ Фото: bodyzone.com.ua
Врачи назвали кашу, которая полезна для иммунной системы и щитовидной железы, пишет svidok.online.
Оказывается, речь идет о ржаной крупе и пророщенных семенах ржи, полезные свойства которых известны с давних времен.
Полезные свойства ржи:
- содержит большое количество клетчатки, что благоприятно сказывается на работе кишечника и помогает в очищении организма от негативных веществ;
- в составе ржаной крупы содержится огромное количество витаминов. Витамины из групп В и С, калий помогают укрепить нервную систему и поднять настроение;
- антиоксиданты, которые содержатся во ржи, помогают выводить холестерин, благотворно сказываются на иммунной системе, а также предотвращают возникновение онкологических заболеваний;
- в каше есть фолиевая и пантеоновая кислоты, которые оказывают общее укрепляющее действие на здоровье организма;
- регулярное употребление ржаной каши способствует повышению жизненного тонуса мышц, улучшению обмена веществ и снимает нервное напряжение;
- продукт полезен диабетикам и тем, кто пытается сбросить лишний вес. в 100 граммах содержится 338 ккал;
- каша положительно влияет на здоровье щитовидной железы;
Ржаная каша достаточно долго варится – около часа, но в итоге вы получаете отличный продукт, который богат не только витаминами, но также и различными макроэлементами.
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