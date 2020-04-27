Авокадо благоприятно воздействует на работу сердца. Этот фрукт ставили в гробницы высокопоставленных вельмож еще в 750 году до нашей эры, о чем свидетельствуют недавние раскопки. Сегодня его можно купить практически в любом супермаркете, пишет u-news.com.ua.

"Самая главная ценность этого маслянистого фрукта с непримечательным вкусом - это изобилие витаминов, минералов и полезных для человеческого организма кислот. Все эти элементы являются мощным оружием против таких серьезных заболеваний как рак, создавая барьер свободным радикалам, защищая клетки и выводя токсины; они вытесняют "плохой" холестерин, очищая сосуды и улучшая работу сердца", - говорится в сообщении.

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Более того, авокадо улучшает пищеварение, избавляет от запоров, улучшает зрение и снижает уровень сахара в крови. В нем содержатся мононенасыщенные жиры, которые расщепляют вредные насыщенные жиры и не дают им осесть на талии в виде лишних килограммов вопреки расхожим страхам о вредной для фигуры калорийности авокадо.

Если употреблять авокадо в небольших количествах регулярно, то можно продлить молодость благодаря содержанию в нем витаминов А и Е, так необходимых нашей коже. Полезен авокадо и для мужской силы, делая сперматозоиды живучими и повышая их выработку. Беременным женщинам авокадо не менее полезен, он предотвращает развитие врожденных пороков плода благодаря высокому содержанию в этом фрукте фолиевой кислоты.

Важен авокадо и для рациона ребенка, так как он улучшает мозговое кровообращение, облегчая процесс обучения, и способствует усвоению кальция в организме, укрепляя кости. Именно поэтому авокадо стоит добавлять в свой рацион и пожилым людям.

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