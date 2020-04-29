Кабмин "разморозил" работу продовольственных рынков [ Редактировать ]
Кабинет Министров внес изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которым упорядочил деятельность агропродовольственных рынков на период карантина. Уже завтра, 30 апреля, смогут возобновить работу 872 продовольственных рынков. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.
Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований при осуществлении торговли пищевыми продуктами и агропродовольственных рынках:
- наличие регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;
- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии медицинской маски (респиратора);
- прохождения бесконтактного температурного скрининга;
- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
- на территории рынка не может находится более одного покупателя на 10 кв. м. торговой площади;
- расстояние между продавцами - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
- обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
- агропродовольственные рынки обязуются соблюдать профилактические меры для противодействия распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет осуществлять ежедневные внеплановые проверки агропродовольственных рынков. На каждом базаре в течение всего времени его работы обязательно будут присутствовать не менее двух инспекторов.
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