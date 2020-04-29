В мае проиндексированные пенсии получат 8,4 млн украинцев. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

Несмотря на карантин, Кабмин, по словам чиновницы, выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения.

Так, в мае пенсии проиндексируют на 11%. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривень.

Деньги на надбавку к пенсиям редусмотрены в принятых в апреле изменениях в госбюджет.

Ранее Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий.