Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской службы [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины на своем заседании 29 апреля назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины, а Геннадия Плиса - председателем Государственной аудиторской службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Кроме того, правительство поддержало кандидатуру Евгения Олейникова на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.
Соответствующие кандидатуры были предложены Министерством финансов Украины. С ними будут заключены контракты на прохождение государственной службы.
Новый главный налоговик Украины Алексей Любченко до июля 2002 года работал председателем налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году перешел работать заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 годах работал на должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. В последствии был помощником народного депутата от Черкасской области Виктора Тимошенко.
Новый председатель Госаудитслужбы Украины Геннадий Плис в 2005-2006 годах работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности. Позднее возглавлял Департамент финансового контроля и аудита Киевской горгосадминистрации. В 2016-2017 гг. занимал должность первого заместителя председателя КГГА. С конца 2017 года работал в секретариате Кабмина директором Департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя Государственного секретаря. 6 сентября 2018 года был назначен заместителем министра финансов Украины.
Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля, созданный вместо Госаудитслужбы. В тот же день Кабмин уволил главного таможенника Максима Нефедова и главного налоговика Сергея Верланова.
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