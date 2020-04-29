Умов карантину дотримуються далеко не всі підприємці. Хто раніше працював незаконно - продовжує й далі. В Одесі справжнє лихо із незаконними забудовами. Проблема для міста не нова. Та останнім часом багатоповерхівки на березі моря виростають чи не щомісяця. Часто маскуючись під готелі чи санаторії. І місцеві чиновники їх чомусь відверто не бачать.

Чи можна вирішити проблему? - розбиралися мої колеги.

Неконтрольований будівельний бум в Одесі триває останні п'ять-шість років. І масштаби забудови тільки зростають.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, абсолютно неконтролируемая: и с точки зрения угрозы обрушения склонов, и с точки зрения внешнего вида города. Мне как одесситу не нравится то, что происходит и я опять же буду делать все от меня зависящее, как народный депутат, чтобы этому воспрепятствовать и это остановить.

Боротьба з масовою та неконтрольованою забудовою Одеси стане пріоритетом у роботі нової депутатської групи міськради. Упродовж чотирьох років домагалися прозорості у розподілі бюджетних коштів, виступали проти розпродажу комунального майна за копійки, боролися з іншими проявами корупції. Сьогодні на засіданні оголосили про створення депутатського об'єднання "Опозиційна платформа - За життя". До нього увійшли п'ятеро міських обранців. Більшість - давні та послідовні критики мера Геннадія Труханова. З утворенням об'єднання - колег привітав народний депутат Микола Скорик.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Задача группы - это сделать все возможное для того, чтобы на будущих местных выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" составила основу большинства в сессионном зале Одесского горсовета, я уверен, что так и будет, и наша политическая сила - это та политическая сила, которая, я уверен, продемонстрирует, что в городе можно навести порядок.

Тетяна Плачкова, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я уверена, что это будет сильная, твердая команда, которая будет защищать интересы одесситов. Мы понимаем, что наша фракция, наша политическая сила сегодня - у нее очень высокий рейтинг, высокая поддержка среди жителей города Одессы. И мы настроены работать для того, чтобы каждый одессит чувствовал помощь именно и депутатов местных советов, и народных депутатов.

Групу очолив Богдан Гіганов. За його словами, серед депутатів міськради вже є багато охочих долучитися до об'єднання.

Богдан Гіганов, депутат Одеської міськради:

Будем рассматривать каждого отдельно, индивидуально и проверять, так сказать, на соответствие требованиям одесситов, в первую очередь, потому что сегодня мы заходим в новый политический режим, сезон и очень важно создать именно боевую единицу, очень хорошую политическую команду.

Крім того, депутатська група в Одеській міськраді працюватиме і над питаннями соціального захисту, особливо в умовах карантину.