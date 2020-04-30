В Киеве за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом. Так, их стало на 60 человек больше. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн пресс-брифинга.

Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный.

Всего в столице от коронавируса умерли 25 человек.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.

Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.