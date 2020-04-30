Смертность от коронавируса: сколько человек погибли в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом. Так, их стало на 60 человек больше. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн пресс-брифинга.
Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный.
Всего в столице от коронавируса умерли 25 человек.
Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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