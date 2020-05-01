Як врятувати авіаперевізників - дискутують зараз в Брюсселі. Євросоюз планує послабити законодавство щодо захисту прав пасажирів, аби авіалінії більше не були зобов'язані повертати кошти за втрачені через коронавірус квитки. Чого очікувати - розкаже Олена Абрамович.

Що важливіше - права пасажирів чи виживання авіакомпаній? Питання дуже не просте для Брюсселя, оскільки тут довгий час пишалися законами, які бездоганно захищали споживачів. Тепер же, схоже, дискусія розвивається не на їхню користь. П'ятнадцять держав-членів ЄС вимагають у Брюсселя переглянути законодавство в частині авіації.

Вера Юрова, віце-президентка Єврокомісії:

Це дуже чутлива тема, яка потребує ретельного обговорення, щоб знайти правильний баланс між збереженням прав пасажирів на високому рівні і водночас вирішенням проблеми з ліквідністю в транспортному секторі. Ми зараз працюємо над загальноєвропейським рішенням.

Ініціатори змін пропонують дозволити авіалініям не повертати кошти за скасовані через коронавірус рейси, а надавати клієнтам ваучери на відповідну суму. Їх можна буде використати для купівлі квитків у майбутньому. Власне, так уже роблять чимало авіакомпаній, хоч це й суперечить теперішнім директивам ЄС. Більше того, перевізники попереджають про можливі банкрутства і просять допомоги в урядів.

Маркус Зедер, прем'єр німецького регіону Баварія:

Звісно, в уряді є різні погляди, як вирішувати такі ситуації. Але наша позиція така - авіалініям треба допомагати, проте це не має бути націоналізація.

На стоянках європейських аеропортів давно не збиралася така кількість бортів. Літаки консервують, захищаючи мотори від птахів, які можуть там угніздитися, а салони - від пилу. Уряди тим часом мізкують, як і чим допомогти.

Себастьян Курц, канцлер Австрії:

"Люфтганза" запросила нас на перемовини, тож ми не відмовляємось. Австрія зацікавлена у співпраці та нових робочих місцях. Але, звісно, ми не будемо підтримувати німецьку компанію, доки не впевнимося, що від цього виграє і наша держава.

Водночас асоціація авіаперевізників попередила - не варто розраховувати, що після відновлення польотів пасажирів розміщатимуть на дистанції один від одного. Бо це спровокує подорожчання квитків удвічі. Поки ж що певні авіалінії вирішили вимагати в клієнтів забезпечити собі за власний кошт маски та антисептики.