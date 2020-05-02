Загострюється політична суперечка в Черкасах. Усе через послаблення там карантину. Нагадаю, напередодні міська рада зняла цілу низку обмежень для підприємців. За це отримали попередження з Києва. Детальніше - у матеріалі.

Послаблення карантину в Черкасах лише за добу переросло у справжній скандал. З 1 травня міська рада дозволила відновити роботу усім магазинам, майстерням, салонам, спортивним залам, літнім терасам ресторанів та кафе. Реакції Президента не довелось чекати довго. Він пригрозив чиновнику юридичними наслідками за такі дії.

Володимир Зеленський, президент України:

Окремий "полум'яний" привіт особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати міському голові Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.

За відповіддю президента послідувало відеозвернення міського голови Черкас. Він у свою чергу заявив - очільник держави має сконцентруватися на корупційних скандалах у власному оточенні.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Пане президенте, я думав, коли ви переможете - в країні буде закон один для всіх. Прийде весна і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, я думав, що ви будете садити своїх соратників за "Велюр". І ви знаєте, ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців.

Чим завершиться самостійне і дочасне зняття карантину - поки не відомо. Проте, за даними Прокуратури - слідчим відділом Черкаського ГУНП на очільника міста Анатолія Бондаренко зареєстровано кримінальне провадження. Його викликали на допит 4 травня. Повістку мер вже отримав.