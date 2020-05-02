Скандал у Черкасах: мер міста записав звернення до президента [ Редактировать ]
Загострюється політична суперечка в Черкасах. Усе через послаблення там карантину. Нагадаю, напередодні міська рада зняла цілу низку обмежень для підприємців. За це отримали попередження з Києва. Детальніше - у матеріалі.
Послаблення карантину в Черкасах лише за добу переросло у справжній скандал. З 1 травня міська рада дозволила відновити роботу усім магазинам, майстерням, салонам, спортивним залам, літнім терасам ресторанів та кафе. Реакції Президента не довелось чекати довго. Він пригрозив чиновнику юридичними наслідками за такі дії.
Володимир Зеленський, президент України:
Окремий "полум'яний" привіт особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати міському голові Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.
За відповіддю президента послідувало відеозвернення міського голови Черкас. Він у свою чергу заявив - очільник держави має сконцентруватися на корупційних скандалах у власному оточенні.
Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:
Пане президенте, я думав, коли ви переможете - в країні буде закон один для всіх. Прийде весна і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, я думав, що ви будете садити своїх соратників за "Велюр". І ви знаєте, ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців.
Чим завершиться самостійне і дочасне зняття карантину - поки не відомо. Проте, за даними Прокуратури - слідчим відділом Черкаського ГУНП на очільника міста Анатолія Бондаренко зареєстровано кримінальне провадження. Його викликали на допит 4 травня. Повістку мер вже отримав.
по теме
Черкаси відчули п'янкий запах свободи: мера викликали на допит через пом'якшення карантину
Громадський транспорт, магазини, парки - відсьогодні Черкаси поступово прокидаються від майже двомісячної карантинної сплячки. Тепер ці блага цивілізації черкасцям будуть доступні, так напередодні вирішив міськвиконком
Місто свободи: чи покарають владу Черкас за пом'якшення карантину?
Реакція від Києва була жорсткою: кримінальне провадження від поліції та попередження від міністра охорони здоров'я - мовляв, це знищить усі результати боротьби з коронавірусом протягом двох місяців
Скандал у "Слузі народу": ресторан Миколи Тищенка звинуватили в ігноруванні правил карантину
Сам Тищенко стверджує - у закладі відбувалися лише зустрічі з соратниками і усі гості залишалися голодними. Та й взагалі, то зараз, мовляв, не ресторан, а приміщення для політичного штабу
У Черкасах послабили карантинні обмеження для підприємців
До такого кроку вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися під загрозою банкрутства
Полиция открыла уголовное дело против черкасских чиновников, которые отменили карантин
На улицы Черкасс вышли мобильные группы полицейских, чтобы проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса. В случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - из будут привлекать к административной ответственности.
У Черкасах намагалися знищити археологічну пам'ятку багатоповерхівкою із паркінгом
Цього разу будівельна компанія вирішила звести 30-метрову багатоповерхівку з паркінгом та магазином - прямісінько на території археологічної пам'ятки. Міське управління архітектури виявилось не проти такого будівництва