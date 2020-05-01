Китай не допустил ВОЗ к лаборатории в Ухане [ Редактировать ]
Власти Китая начали расследование о происхождении коронавируса COVID-19, но не пригласили присоединиться к нему Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа, передает Sky News.
Чиновник отрицает, что у официального Пекина были веские причины не приглашать экспертов ВОЗ к участию в расследовании.
ВОЗ направила запросы об участии в расследовании в Национальную комиссию здравоохранения Китая и другим китайским ведомствам. В организации считают, что изучить происхождение вируса очень важно, чтобы не допустить повторения эпидемии.
Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации. По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.
Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественным происхождением коронавируса. Тем не менее американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил и президент США Дональд Трамп.
Американские СМИ сообщают, что Белый дом рассматривает возможность наказать Китай за пандемию коронавируса.
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Вместе с тем, спецслужбы все еще изучают предположение идею, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом и его помощниками, что пандемия могла начаться в результате несчастного случая в китайской лаборатории - после "побега" коронавируса.
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