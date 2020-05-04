Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы различных заведений в условиях карантина, которым разрешили работать с 11 мая.

Распоряжением главного санврача Виктора Ляшко обнародованы проекты рекомендаций рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.

Общим требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Паркмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.

Объектам бытового обслуживания населения предписывается:

организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.

заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.

место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.

запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.

Также Минздрав предлагает обсудить требования к противоэпидемическим мерам для парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибережных зон, открытых спортплощадок.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер администрации указанных зон отдыха следует:

разместить на территории и при входе правила и ограничения;

оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;

обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;

не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и т.п.;

не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Ранее правительство приняло решение продлить карантин до 22 мая.