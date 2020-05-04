Работа заведений с 11 мая: в Минздраве раскрыли подробности [ Редактировать ]
Минздрав обнародовал проекты рекомендаций относительно работы различных заведений в условиях карантина, которым разрешили работать с 11 мая.
Распоряжением главного санврача Виктора Ляшко обнародованы проекты рекомендаций рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.
Общим требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.
Паркмахерским и салонам красоты министерство намерено рекомендовать:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
- будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг - не менее 2 м.
Объектам бытового обслуживания населения предписывается:
- организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
- не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.
Заведениям общественного питания будут рекомендовать:
- обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.
- заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.
- место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
- сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде.
- запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.
Для нотариусов, адвокатов и аудиторов рекомендуется:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями.
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено.
Также Минздрав предлагает обсудить требования к противоэпидемическим мерам для парков, скверов, садов, оранжерей под открытым небом, музеев под открытым небом, лесопарковых и прибережных зон, открытых спортплощадок.
Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер администрации указанных зон отдыха следует:
- разместить на территории и при входе правила и ограничения;
- оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
- обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;
- не допускать проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и т.п.;
- не допускать функционирование отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.
При этом, посетители имеют право пользоваться зонами отдыха при соблюдении мер профилактики в группах не более трех человек, а также использовать зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении правил.
Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.
Ранее правительство приняло решение продлить карантин до 22 мая.
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