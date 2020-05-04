Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за полной отмены карантина в Украине может быть 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года. Об этом он заявил в видеообращении.

По его словам, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.

Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное, оно поэтапное и первое смягчение будет уже 11 мая.

Ранее Зеленский заявил, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.