Отмена ограничений: сколько украинцев могут умереть без карантина [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за полной отмены карантина в Украине может быть 120 тысяч смертей от коронавируса до конца года. Об этом он заявил в видеообращении.
По его словам, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия.
Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни - это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременное, оно поэтапное и первое смягчение будет уже 11 мая.
Ранее Зеленский заявил, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.
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