Марафон заради перемоги над коронавірусом: Євросоюз збирає кошти на розробку вакцини [ Редактировать ]
І якщо з карантину Європа виходить повільно, то пошук вакцини проти коронавірусу, навпаки, намагаються максимально прискорити. У Євросоюзі розпочали масштабний марафон зі збору коштів. Мета - не лише побороти пандемію, а й зробити ліки доступними для всіх країн одночасно. Наскільки це реально? І про які суми йдеться? - дізнавалась Олена Абрамович.
Коронавірус це проблема чи не всього людства сьогодні. І якщо об'єднатися, її можна побороти значно швидше, вирішили в Брюсселі. Та оголосили про глобальний збір коштів серед урядів та філантропів. Вихідними лідери європейських країн взялися активно рекламували ініціативу.
Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:
Для пошуку вакцини потрібні ще майже вісім мільярдів євро. Водночас ми повинні створити умови, щоб вакцину, щойно її винайдуть, можна було відразу виробляти у великих масштабах. Саме для цього четвертого травня ми створимо альянс із якомога більшою кількістю учасників.
До Німеччини, Франції, Італії, які ведуть проєкт, доєдналися і країни з-поза блоку - Велика Британія, Канада, Японія, Саудівська Аравія та Китай. А от США залишились осторонь. Після того як Дональд Трамп відмовився фінансувати ВООЗ, звинувативши організацію у співпраці з Китаєм, щоб приховати темпи поширення вірусу, Вашингтон у таких глобальних ініціативах участі не бере. Там триває свій марафон з пошуку вакцини.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:
Сполучені Штати вже багато роблять для цього в межах своєї країни. Ми їх поінформували про цю глобальну ініціативу, і я сподіваюся, що вони теж доєднаються до нас у той чи інший спосіб. Проте американський внесок, безумовно, є - це видатні американські науковці та філантропи, які відгукнулися на наш заклик.
Та все ж таки в Брюсселі побоюються, щоб не сталося так, що у США вакцину винайдуть першими. І доки там робитимуть щеплення, європейці сидітимуть з порожніми руками. Ще одна проблема - ціна майбутньої вакцини, адже участь у розробках беруть й приватні інститути.
Громадські організації наголошують, високопосадовці повинні вже зараз втрутитися у процес, щоб встановити ціновий бар'єр. Особливо зважаючи на те, що на розробку йдуть кошти від платників податків.
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