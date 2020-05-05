Что поможет укрепить иммунитет: эффективные советы [ Редактировать ]
Крепкий иммунитет - залог здоровья и хорошего самочувствия, он помогает противостоять вирусам и меньше болеть. Не стоит забывать, что хорошая защитная система организма - это следствие также правильного образа жизни и питания, в частности.
Нутрициологи рассказали, что нужно есть для того, чтобы укрепить свой иммунитет и быть здоровым, передает newsyou.info.
Можно начать с простых, но действенных шагов по укреплению здоровья.
Топ-5 базовых правил мощной иммунной системы. Каждый день ешьте:
- Минимум одну большую порцию зеленых овощей, лучше крестоцветных.
- Большую порцию салата.
- Минимум половину стакана бобовых в салате/супе или отдельно.
- Три порции фруктов, а лучше ягод (самый топ: гранаты, вишни, сливы, апельсины).
- 30 грамм цельных орехов и семян.
Ранее мы писали, какое масло выбрать для жарки.
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