Крепкий иммунитет - залог здоровья и хорошего самочувствия, он помогает противостоять вирусам и меньше болеть. Не стоит забывать, что хорошая защитная система организма - это следствие также правильного образа жизни и питания, в частности.

Нутрициологи рассказали, что нужно есть для того, чтобы укрепить свой иммунитет и быть здоровым, передает newsyou.info.

Можно начать с простых, но действенных шагов по укреплению здоровья.

Топ-5 базовых правил мощной иммунной системы. Каждый день ешьте:

Минимум одну большую порцию зеленых овощей, лучше крестоцветных.

Большую порцию салата.

Минимум половину стакана бобовых в салате/супе или отдельно.

Три порции фруктов, а лучше ягод (самый топ: гранаты, вишни, сливы, апельсины).

30 грамм цельных орехов и семян.

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