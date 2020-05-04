Выбрать масло для жарки человеку, который в этом не разбирается, довольно непросто. Это очень важный вопрос, ведь при нагревании до 110 градусов по Цельсию и выше все растительные масла начинают окисляться и нередко имеют плохое воздействие на наш организм. Эксперт озвучила, какие масла подойдут для жарки, передает newsyou.info.

Какое масло выбрать для жарки?

На льняном, кукурузном, подсолнечному и масле виноградных косточек лучше не жарить. Оливковое масло содержит Омега 9 и более устойчивое к нагреванию. Рафинированное оливковое масло можно поддавать непродолжительное время действию высоких температур. Масло авокадо также содержит Омега 9 и устойчиво к высоким температурам.

Еще варианты - твердые насыщенные жиры:

кокосовое масло

сливочное масло

смалец

Насыщенные жиры образуют намного меньше канцерогенов. Но помним, что насыщенные жиры в большом количестве не полезны!

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