Cколько можно есть яиц в неделю: ответ эксперта [ Редактировать ]
Все мы знаем, что яйца - продукт, который требует особого внимания и умеренного потребления. Итак, сколько же яиц можно съесть в неделю, не опасаясь за здоровье и учитывая, что продукт содержит много холестерина? На этот вопрос ответил известный в Германии врач-диетолог Маттиас Ридл, передает newsyou.info.
Так, долгое время яйца назывались холестериновыми бомбами, и даже сегодня в рекомендациях Немецкого общества питания (DGE) говорится об употреблении не более двух-трех яиц в неделю, чтобы не допустить опасного для сердца повышения уровня липидов в крови.
Врач-диетолог Маттиас Ридл прокомментировал эти данные. По его словам, вышеназванная рекомендация слишком консервативна. В реальности каждый житель Германии сегодня потребляет 4-5 яйца в неделю, что доктор Ридл находит совершенно безвредным.
Специалист отмечает, что яйца, присутствующие в рационе человека, не вызывают существенных изменений уровня его холестерина. У некоторых людей оно даже ведет к некоторому снижению, у других остается прежним или увеличивается несущественно, не влияя на здоровье.
С позиции стандартов Немецкого общества питания, употребляемый холестерин не доложен превышать количества 300 мг в день. При этом он содержится не только в яйцах, но и других продуктах животного происхождения (молочных, мясных).
"Если же вы в целом едите мало, редко употребляете мясо, регулярно занимаетесь спортом, то можете совершенно не боясь употреблять по два куриных яйца каждый день", - добавил диетолог.
Однако людям, страдающим ревматическими заболеваниями, нужно строго контролировать количество яиц, поскольку животные жиры в их случае способствуют воспалению. Также нельзя есть много яиц при нарушениях жирового обмена.
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