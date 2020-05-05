Арсенал боєприпасів виявили і в Кропивницькому в будинку місцевого жителя. Чоловік - раніше засуджений виходець з іншої країни. Під час обшуку в нього знайшли з десяток гранат, тротилову шашку та півсотні набоїв різного калібру.

Порушника затримали. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.