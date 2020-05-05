В больнице Кременчуга зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В городе Кременчуг Полтавской области у 43 человек - медиков Центральной районной больницы, а также членов их семей подтвердили коронавирус. Больницу закрыли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
На сегодняшний день из 85 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в городе, 43 человека - это медицинские работники ЦРБ и члены их семей. Практически ежедневно выявляют случаи заболевания коронавирусной инфекции, связанные с Центральной районной больницей Кременчугского района, которая территориально находится на территории Кременчуга.
Так, накануне в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы.
В то же время беременным женщинам, которые стоят на учете в женской консультации ЦРБ, советуют обратиться к руководителям городских женских консультации, там будет организовано ведение их беременности и проведены все необходимые исследования.
Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
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