Вакцину от коронавируса начали тестировать на людях [ Редактировать ]
Экспериментальную вакцину против коронавируса начали тестировать на людях в США. Об этом сообщает CNN.
Занимается этим фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech.
Программа вакцинации против коронавируса называется BNT162. На прошлой неделе участникам исследования в Германии дали дозы вакцины, а в настоящее время испытания ведутся в Медицинской школе Нью-Йорка имени Гроссмана и Медицинской школе университета Мэриленда.
Участниками первого этапа исследования станут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.
Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
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