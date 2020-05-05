Экспериментальную вакцину против коронавируса начали тестировать на людях в США. Об этом сообщает CNN.

Занимается этим фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech.

Программа вакцинации против коронавируса называется BNT162. На прошлой неделе участникам исследования в Германии дали дозы вакцины, а в настоящее время испытания ведутся в Медицинской школе Нью-Йорка имени Гроссмана и Медицинской школе университета Мэриленда.

Участниками первого этапа исследования станут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.