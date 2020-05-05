Українська медицина була не готова до спалаху коронавірусу через провальну медреформу. В цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Тож саме завдяки карантину вдалося бодай якось підготувати медицину до нового виклику.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":