Україна була не готова до спалаху коронавірусу через провальну медреформу - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко [ Редактировать ]
Українська медицина була не готова до спалаху коронавірусу через провальну медреформу. В цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Тож саме завдяки карантину вдалося бодай якось підготувати медицину до нового виклику.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Медицина однозначно была разрушена и неготова в начале эпидемии и карантин был оправдан, потому что, то что натворила исполняющая обязаности министра Супрун это было вредительство, это было разрушение нашей медицины, это было уничтожение санитарно-епидемиологической службы, при чем вина была не только на ней, а на всех руководителях - президенте и премьер-министре, которые тогда были и которые ей потакали, и спокойно смотрели как она разваливала медицину. Сейчас ситуация улучается, потому что назначен новый министр, мы за него голосовали, потому что нельзя было допустить, чтоб эта "супруновщина" оставалась, и я считаю, что сегодня лучше подготовлена медицина, но тем не менее, сейчас надо готовить экономику, надо давать людям деньги, чтоб они могли прожить.
по теме
Чернівецька обласна лікарня отримала допомогу від благодійників
Чернівецька обласна клінічна лікарня ось уже третій місяць працює в посиленому режимі. Тут перебуває найбільше інфікованих у регіоні
Банкрутство аграріїв на Одещині: представники "Опозиційної платформи - За життя" поспілкувалися з фермерами та визначили шляхи порятунку
Посуха загрожує банкрутством аграріям на півдні України. Можливі шляхи допомоги фермерам шукали політики
Аграрії на межі: фермери втрачають врожай через засуху та захмарні ціни на воду
Окрім кризи в економіці, яку спричинила епідемія COVID-19, фермери втрачають вражай через засуху. Кількість опадів в Україні в квітні становила лише третину норми
Бойко сделал важное заявление о выходе Украины из карантина
Заявление Юрия Бойко
Боротьба із коронавірусом: українці отримують безкоштовні медичні маски від фонду Оксани Марченко та Віктора Медведчука
Триста тисяч медичних масок для захисту українців по всій країні - подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко вкотре власним коштом закупили маски і передали в усі регіони країни