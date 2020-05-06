В Днепре возобновят ​​работу всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов уже 12 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

"В частности, с 12 мая во Днепре будут работать автобусные маршруты № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А", - говорится в сообщении.

Читайте также Карантин в Киеве: как будут снимать ограничения и когда заработает транспорт

Маршруты № 21, 33, 62, 77, 109 возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме. В то же время маршруты № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут перевозить пассажиров по действующей (утвержденной на время карантина) схеме движения.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая возобновляется плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом смогут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - объяснил Маковцев.

Перевозки будут происходить в соответствии с ограничениями по количеству сидячих мест в транспортном средстве.

Кроме этого, с 6 мая откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов.

Самарская райсовет, ул. 20-летия Победы, 51;

Новокодацкий райсовет, ул. Сергея Нигояна, 77;

"Автотранспортное предприятие - 11205", ул. Калиновая, 87;

Троллейбусное депо № 2, КП "ДЭТ", ул. Б. Хмельницкого, 31-А.

Время работы пунктов: понедельник - пятница, с 10:00 до 16:00. Продолжат выдавать спецбилеты и на просп. Яворницкого, 75.

Ранее сообщалось, когда в Кременчуге возобновят работу общественного транспорта.