Ослабление карантина: когда запустят общественный транспорт в Днепре [ Редактировать ]
В Днепре возобновят работу всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов уже 12 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.
"В частности, с 12 мая во Днепре будут работать автобусные маршруты № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А", - говорится в сообщении.
Маршруты № 21, 33, 62, 77, 109 возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме. В то же время маршруты № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут перевозить пассажиров по действующей (утвержденной на время карантина) схеме движения.
"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая возобновляется плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом смогут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - объяснил Маковцев.
Перевозки будут происходить в соответствии с ограничениями по количеству сидячих мест в транспортном средстве.
Кроме этого, с 6 мая откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов.
- Самарская райсовет, ул. 20-летия Победы, 51;
- Новокодацкий райсовет, ул. Сергея Нигояна, 77;
- "Автотранспортное предприятие - 11205", ул. Калиновая, 87;
- Троллейбусное депо № 2, КП "ДЭТ", ул. Б. Хмельницкого, 31-А.
Время работы пунктов: понедельник - пятница, с 10:00 до 16:00. Продолжат выдавать спецбилеты и на просп. Яворницкого, 75.
Ранее сообщалось, когда в Кременчуге возобновят работу общественного транспорта.
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