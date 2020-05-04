В Украине 11 мая начнется первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил в Facebook о том, как будут снимать ограничения в столице.

"Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос. Поэтому и кофе на вынос мы можем позволить. Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе", - написал Виталий Кличко.

Полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. На первом этапе в Киеве откроют:

Непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м): на 10 кв. м. помещения может находиться не более 1 посетителя, обязательная санитарная обработка помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

Кофейни и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м. площади помещения.

Автокинотеатры.

Во всех учреждениях и на предприятиях должна проводится обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Если клиент без маски его или не впускают в помещение.

На первом этапе послаблений закрытыми останутся:

школы;

детские сады;

детские площадки;

спортивные площадки;

прибережные зоны отдыха.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

Работу пригородного транспорта правительство пообещали восстановить в первую очередь.

В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Как сообщали "Подробности", 4 мая в украинской столице уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19. Из них 27 человек умерли.