Повышение зарплат медикам и индексация пенсий: названы сроки [ Редактировать ]
С апреля медикам поднимут заработные платы, а также будет проведена индексация пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.
Также на совещании сообщалось, что в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.
Зеленский подчеркнул, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.
"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул глава государства.
В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.
Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии коронавирусной инфекции, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.
Ранее сообщалось, что в Испании 9500 медиков инфицированы коронавирусом.
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