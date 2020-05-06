Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Из них болеют 905 детей и 2 251 медик.
327 летальный случай, 2097пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 487 новых случаев. Из них 24 - у ребенка и 72 - у медиков.
- Госпитализировали 118 человек.
- За сутки больше всего случаев в Днепропетровской области - 90, Киеве - 68, Львовской - 39, Черновицкой - 37.
- За сутки проведено 6 303 тестов методом ПЦР.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
по теме
Коронавирус в Киеве: рост заболеваемости замедлился
За минувшие сутки, 15 апреля, в Киеве заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердили у 33 человек
С 11 мая условия карантина меняют: что ждет украинцев
В среду, 6 мая, глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил отом, что с 11 мая в Украине меняют условия карантина
Во Львовской области зафиксирован новый антирекорд по заражению коронавирусом
По словам мэра Львова Андрея Садового, это рекордое количество
В больнице Кременчуга зафиксировали вспышку коронавируса
Больницу закрыли на карантин
Еще одни Санжары: в Сумской области из-за коронавируса преследуют семью
Пандемия во всем мире, в частности и в Украине, стала для людей, в первую очередь - вызовом и проверкой на человечность, на умение - поддержать, помочь и сопереживать