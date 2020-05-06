По состоянию на 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Из них болеют 905 детей и 2 251 медик.

327 летальный случай, 2097пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 487 новых случаев. Из них 24 - у ребенка и 72 - у медиков.

Госпитализировали 118 человек.

118 человек. За сутки больше всего случаев в Днепропетровской области - 90, Киеве - 68, Львовской - 39, Черновицкой - 37.

в Днепропетровской области - 90, Киеве - 68, Львовской - 39, Черновицкой - 37. За сутки проведено 6 303 тестов методом ПЦР.

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