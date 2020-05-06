Жити як князь. Доки українські фермери бідкаються через карантин - мовляв, бізнес не йде - дехто з їхніх колег по цеху облаштовує собі княжі хороми в історичному місці.

На Рівненщині зруйнували пам'ятку часів Київської Русі через бажання місцевого підприємця звести приватну садибу. Тему продовжить Сніжана Сидорук.

Це урвище, це вже інший пагорб. Але це вже місто, тобто це посад. А це - тут сидів князь.

Пагорб над річкою Горинь - об'єкт національної археологічної спадщини. Дорогобуж - колись княже місто. Нині село, де мешкає більш як пів тисячі людей. На початку дванадцятого століття - центральний уділ Київської Русі. Його історикам вдалося відтворити в макеті.

От дитинець і окольне місто.

Олексій Войтюк, археолог:

Це місце, де знаходився князь і найближче до нього оточення. Тобто на той час от Дорогобуж на 12-13 століття - це таке потужне місто з кількома рядами оборони.

Від оборонних рядів нічого не лишилося. Для туристів серед урвищ та дерев - видовищного мало. А от під землею, каже археолог, ще багато недосліджених скарбів. Тому ще на початку вісімдесятих років минулого століття городище внесли до Національного реєстру археологічних пам'яток.

Ці землі під охороною держави. Їхня площа чотири гектари. Будь-яке будівництво заборонено. Але саме тут "виросла" приватна забудова.

Юрій Калітинський, начальник відділу охорони історико-культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації:

Значну частину пам'ятки знищили, адже не було досліджено не проведена ні археологічна експертиза, ні археологічних розвідок, ні археологічних розкопок. Воно вже втрачено.

Там, де колись жили нащадки Ярослава Мудрого - зводить садибу місцевий фермер. Високий паркан змурував за час карантину, кажуть місцеві. На будівництві нікого. Телефоном забудовник пояснив - документи на землю має. Мовляв, отримав їх ще шість років тому.

Сергій Міщанін, місцевий житель:

Роблю сарай. Ну там може будуть кролики. За документами, у мене є там і сарай, і будинок. Усе там розписано, розмальовано.

Оця жовта лінія це є межа села і саме оця синя виділена діляночка і є та земельна ділянка, яка викликала такий інтерес.

Документи на земельну ділянку нам показують у сільраді. Кажуть: будівництво - не їхня відповідальність.

Володимир Бойко, сільський голова Горбакова:

Всі рішення про надання земельної ділянки у власність, про дозвіл на будівництво, будівельний паспорт вони приймалися вище рівня сільської ради.

Василь Романюк, голова Гощанської райдержадміністрації:

Ділянка виділялась тридцять соток під ведення сільського господарства. Потім якби змінилося цільове призначення ніби так якби фігурує садовий будиночок.

Вивчили документи і в обласному управлінні культури. Там заявили - жодного дозволу на будівництво не давали. Винних у руйнації національної архітектурної пам'ятки тепер шукатимуть правоохоронці.