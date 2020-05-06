Пока украинская общественность занята темами коронавируса и возобновления работы рынков, на отечественном рынке электроэнергии происходит системный передел в интересах одной из крупнейших в стране бизнес-групп.

Так, 29 апреля 2020 года на заседании Антикризисного энергетического штаба при Кабмине и. о. министра энергетики Ольга Буславец представила план оперативных мероприятий по так называемой "нормализации работы энергетической отрасли Украины".

Речь идет в первую очередь о серьезном изменении баланса производства электроэнергии в текущем году: производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) планируется снизить на 9,4%, а на ветровых и солнечных электростанциях (ВИЭ), напротив – увеличить на 11%.

Как известно, стоимость электроэнергии, вырабатываемой атомной, тепловой энергетикой и ВИЭ, отличается в разы. К примеру, стоимость киловатта электроэнергии, произведенного на тепловых электростанциях (ТЭС), в два раза дороже, нежели на АЭС. А с помощью ВИЭ - в 10 раз дороже, чем на АЭС. Как результат, стоимость «зеленой» электроэнергии для промышленных предприятий в эти выходные выросла на 46% - с 886 грн за МВт·ч до 1297 грн за МВт·ч. Об этом сообщили в Комитете ВР по вопросам экономического развития.

Так почему принимается такое странное решение, причем именно сейчас?

Ответ очень прост: из-за кризиса и карантина снижается потребление электроэнергии в Украине, доходы энергогенерирующих компаний, соответственно, тоже уменьшаются. В частности, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% - до 150,22 млрд кВт·ч. В январе - марте 2020 года с учетом технологических потерь потребление электроэнергии в сетях снизилось уже на 5,6%. Растет конкуренция на внутреннем рынке, и отдельные бизнес-группы не гнушаются прямо использовать своих высокопоставленных лоббистов во власти для получения внеконкурентных преимуществ.

Один из ведущих производителей электроэнергии с помощью ВИЭ - корпорация ДТЭК, принадлежащая Р. Ахметову.

По данным Минэнерго, всего в 2019 году в объединенной энергосистеме Украины произведено 153,9 млрд кВт·ч (доля - 53,9%), что на 5,4 млрд кВт·ч меньше, чем в 2018-м. По сравнению с предыдущим годом за 2019-й АЭС снизили производство электроэнергии на 1,7% - до 83,3 млрд кВт·ч. ТЭС, ТЭЦ и КУ снизили выработку на 5,1% - до 55,8 млрд кВт·ч (36,3%). ГЭС и ГАЭС в 2019 году сократили производство на 34,5% - до 7,9 млрд кВт·ч (5,1%). Напротив, производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза - до 5,5 млрд кВт·ч (3,6%).

Напомню, что нынешний премьер Д. Шмыгаль - выходец из корпорации ДТЭК. Назначенную по настоянию Шмыгаля и. о. министра энергетики О. Буславец СМИ также связывают с интересами ДТЭК. Издание "Страна.ua" отмечает: "Ахметову в последнее время удалось серьезно укрепить свои отношения с властью. И добиться принятия нужных ему решений. К примеру, о фактически запретительных пошлинах на импорт электроэнергии и угля из России. Также и. о. министра энергетики стала близкая к Ахметову Ольга Буславец".

Украинские предприятия уже платят за электроэнергию в 2 (!) раза больше, чем их коллеги - конкуренты из стран Восточной Европы, и будут платить еще больше. И эта ситуация стала предсказуемым следствием непродуманной антиукраинской политики государства.

Решение Антикризисного энергетического штаба носит временный характер и не устраняет тех проблем, которые вызвали перекос в энергетическом балансе страны.

Требуем немедленного пересмотра государственной политики в сфере возобновляемых источников электроэнергии, кардинального уменьшения так называемого зеленого тарифа, защиты стратегической энергетической инфраструктуры: АЭС и ТЭС.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"