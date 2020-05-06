Дореформувалися. Лікарі виїжджають за кордон на заробітки, а люди глибинок не мають доступу до медицини. Так зміни в галузі коментують медики у лікарні імені Мечникова. Кажуть, реформа результату не принесла. Чому розкаже Олена Мендалюк.

Обласна клінічна лікарня імені Мечникова - один з найстаріших багатопрофільних лікувальних закладів в Україні. Тут приймають найтяжчих пацієнтів зі Дніпропетровської області. З перших днів бойових дій на Донбасі медики рятують життя пораненим. Зараз у них новий виклик - боротьба з коронавірусом. У лікарні кажуть, тоді як медики заради пацієнта - відмовляються від відпочинку, тижнями не бачать родину та щохвилини ризикують життям - державні інституції нищать медицину.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Каждый человек обязан, должен иметь возможность получить медицинскую помощь у того врача у которого пожелает. Провести все необходимые медецинские иследования. А в этих реформах диспачеризация, к сожалению, не просматривается. Не просматривается и вопросы борьбы с туберкулезом.

Дореформувалися - кажуть медики. Зараз майже не можливо отримати допомогу на периферії. У селах та районах закрили медпункти. Їхню роботу посадовці вважають не ефективною, на них не знайшлося фінансування. У містах не працюють деякі лікарні та поліклініки.

Юрій Скребець, заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Втрачаємо не лише койко-місце і приміщення і обладнання, ми втрачаємо кадри. Коли лікарі, медсестри, санітарочки, інженери, технічний персонал ідуть у приватні фірми, виїжджають за кордон. Повернути їх назад, це утопія.

Країна переживає черговий етап медичної реформи - хворий "може забути" про безплатне лікування.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Масса финансовых вопросов. Я знаю те средства которые сегодня заложены на лечение того же инсульта, те же сердечные заболевания, травм. Они не соответствуют действительности. Все равно это будет ложиться на плечи пациента.

В уряді кажуть - реформу продовжуватимуть, але скоригують. Передусім обіцяють зберегти робочі місця.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми плануємо реконструкцію і наповнення обладнанням 210 приймальних відділень. Кошти нашого найбільшого платника податків НАК "Нафтогаз" напряму підуть на реконструкцію амбулаторій приймальних відділень перепрошую по всій Україні ми говоримо про проєкт щонайменше 6 млрд грн.

У лікарні імені Мечникова виступають за тимчасове зупинення і скасування медичної реформи. Сподіваються, державні інституції, нарешті, розроблять зміни, які не зашкодять ані пацієнтові, ані лікареві.