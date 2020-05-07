В Польше из-за панднмии коронавируса не состоятся выборы президента, которые были назначены на 10 мая. Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.

Такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки".

В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Ранее сообщалось, что Болгария снимает режим чрезвычайной ситуации. А Польша начала выдавать украинцам рабочие визы.