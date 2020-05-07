Метро Нью-Йорка вперше в історії закрили на дезінфекцію. Потяги, які досі курсували цілодобово, припинили рух від першої ночі й до п'ятої ранку. На цей час для містян запропонували 61 автобусний маршрут.

За повідомленням мерії, такі заходи, імовірно, діятимуть кілька місяців. Метро Нью-Йорка - одне з найдовших у світі. Загальна протяжність колій - майже півтори тисячі кілометрів. Зазвичай у будні підземкою щодоби користуються майже п'ять з половиною мільйонів людей. За період пандемії пасажиропотік скоротився на 90 відсотків.