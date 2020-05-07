Бросила в яму и издевалась: под Киевом женщина похитила мужчину [ Редактировать ]
Под Киевом, в Борисполе, 40-летняя женщина странно расправилась с мужчиной. Она похитила мужчину, незаконно лишив его свободы. Об инциденте сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя.
О похищении заявил сосед, заметивший, как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его.
"Зайдя во двор похитительницы, обнаружили 40-летнюю женщину, которая отрицала, что в доме, помимо нее, еще кто-то есть. Утверждала, что о мужчине в яме ей вообще ничего неизвестно. Но во время общения полицейские услышали крики о помощи, доносившиеся из ямы, заваленной мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, у которого были телесные повреждения", - рассказали правоохранители.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавшего передали медикам.
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Напомним, накануне в Киевской области полицейские задержали иностранца.
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