Коронавирус в Киевской области: где болеют больше всего [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Киевской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По состоянию на утро 4 мая в столичном регионе инфекция подтверждена у 853 человек, из них в 78 детей и 101 медицинского работника. Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.
Из них на стационарном лечении находится - 159 человек, на самоизоляции - 694 человека. За время пандемии в Киевской области умерли 17 человек. За минувшие сутки летальных случаев не было.
Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах:
- Обуховский - 154 (68 - г. Обухов, 22 - пгт Козин, 26 - г. Украинка, 10 - с. Нещеров);
- Киево-Святошинский - 296 (32 - с. Софиевская Борщаговка, 20 - Крюковщина, 152 - г. Вишневое, 15 - г. Боярка);
- Барышевский - 8;
- Белоцерковский - 6;
- Бориспольский - 22;
- Броварской - 39;
- Бородянский - 6;
- Васильковский - 10;
- Вышгородский - 9;
- Иванковский - 2;
- Макаровский -12;
- Мироновский - 3;
- Кагарлыцкий - 22;
- Переяслав-Хмельницкий - 7;
- Полесский - 1;
- Рокитнянский - 2;
- Ставыщенский - 7;
- Таращанский - 1;
- Згуровский - 2;
- Богуславский - 4;
- Фастовский - 3;
- Сквырский - 2.
По состоянию на 4 мая коронавирус выявлен в следующих населенных пунктах Киевской области:
- г. Белая Церковь - 19;
- г. Бровары - 26;
- г. Борисполь - 7;
- пгт Бородянка - 2;
- г. Буча - 11;
- г. Березань - 1;
- г. Васильков - 15;
- пгт. Глеваха - 2;
- пгт Володарка - 3;
- г. Вышгород - 11;
- г. Фастов - 19;
- пгт Ставище - 1;
- г. Кагарлык - 33;
- пгт Рокитное - 5;
- г. Переяслав - 7;
- г. Иванков - 1;
- г. Богуслав - 2;
- г. Ирпень - 21;
- пгт Ворзель - 3;
- г. Гостомель - 7;
- пгт Коцюбинское - 6;
- Яготин - 2.
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