За минувшие сутки в Киевской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По состоянию на утро 4 мая в столичном регионе инфекция подтверждена у 853 человек, из них в 78 детей и 101 медицинского работника. Об этом сообщает Киевская областная госадминистрация.

Из них на стационарном лечении находится - 159 человек, на самоизоляции - 694 человека. За время пандемии в Киевской области умерли 17 человек. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Лабораторно подтвержденные случаи выявлены в следующих районах:

Обуховский - 154 (68 - г. Обухов, 22 - пгт Козин, 26 - г. Украинка, 10 - с. Нещеров);

Киево-Святошинский - 296 (32 - с. Софиевская Борщаговка, 20 - Крюковщина, 152 - г. Вишневое, 15 - г. Боярка);

Барышевский - 8;

Белоцерковский - 6;

Бориспольский - 22;

Броварской - 39;

Бородянский - 6;

Васильковский - 10;

Вышгородский - 9;

Иванковский - 2;

Макаровский -12;

Мироновский - 3;

Кагарлыцкий - 22;

Переяслав-Хмельницкий - 7;

Полесский - 1;

Рокитнянский - 2;

Ставыщенский - 7;

Таращанский - 1;

Згуровский - 2;

Богуславский - 4;

Фастовский - 3;

Сквырский - 2.

По состоянию на 4 мая коронавирус выявлен в следующих населенных пунктах Киевской области: