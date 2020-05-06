Под Киевом задержали банду "оборотней в погонах", которая похищала людей (видео) [ Редактировать ]
В Киевской области правоохранители задержали преступную группу, которая занималась похищением людей, вымогательством и разбоями. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
В марте этого года в полицию обратился житель одного из сел Бориспольского района, который сообщил, что его с применением насилия похитила группа лиц и вывезла в безлюдное место. Там злоумышленники, которые выдавали себя за сотрудников полиции, отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков.
Затем злоумышленники вынудили мужчину заплатить своим похитителям 175 тысяч долларов США. Мужчину возили по разным адресам, пока тот не набрал нужную сумму денег. Потерпевший обратился в полицию, которая вышла за след вымогателей.
Ими оказались пятеро жителей Борисполя и Киева - действующие сотрудники СБУ и полиции. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. "Специализировалась" банда на похищении предпринимателей, которые занимались IТ-технологиями.
К каждому преступлению бандиты тщательно готовилась. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов. Пострадавших так запугивали, что они не решались обращаться в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи.
Во время проведения 12 одновременных обысков правоохранители обнаружили пять автомобилей, которыми злоумышленники пользовались во время совершения преступлений, 9 пистолетов, различные удостоверения (сотрудников полиции и СБУ, Администрации Президента Украины и налоговой службы), наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов США и 500 евро и банковские карточки. Кроме того, у них изъяли большое количество наркотиков - амфетамин, метадон и героин.
Подозреваемые предстанут перед судом по ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (Разбой) и ч.3 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям на территории Киевской области и сбыту наркотических средств.
Напомним, что на днях в селе Святопетровское Киево-Святошинского района полиция задержала гражданина РФ, который за один вечер ограбил сразу трех местных жителей.
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