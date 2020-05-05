Полицейские задержали в Киевской области иностранца, который всего за полчаса совершил серию ограблений и угрожал взорвать многоэтажку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В понедельник, 4 мая, в селе Святопетровское Киево-Святошинского района неизвестный мужчина отобрал мобильные телефоны сразу у трех местных жителей. При этом одной из потерпевших пришлось расстаться со смартфоном под угрозой ножа. После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения, злоумышленник забаррикадировался в собственной квартире и из окна начал кричать, что взорвет весь дом.

На место происшествия прибыли правоохранители. Переговоры с неадекватным мужчиной не дали результатов, поэтому было решено брать ее штурмом. Для этого были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения.

Спецназ взломав двери квартиры и задержал правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин России. О его задержании проинформировали посольство Российской Федерации и МИД Украины.

В ходе обыска взрывчатых веществ найдено не было, однако следователи изъяли один похищенных из телефонов. Россиянин предстанет перед судом по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Харькове задержали кавказца, которого разыскивают в Турции за разбои и грабежи