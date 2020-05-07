Дело о катастрофе MH-17 (крушение малазийского самолета на Донбассе в 2014 году) не пополнилось новыми подозреваемыми. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, новых подозреваемых в деле MH-17 нет. На сегодня по делу в статусе подозреваемых по-прежнему проходят четыре человека.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.