Дело MH-17: в прокуратуре Нидерландов сделали заявление [ Редактировать ]
Дело о катастрофе MH-17 (крушение малазийского самолета на Донбассе в 2014 году) не пополнилось новыми подозреваемыми. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, новых подозреваемых в деле MH-17 нет. На сегодня по делу в статусе подозреваемых по-прежнему проходят четыре человека.
Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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