Заявление партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует снять Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти за профессиональную непригодность, содействие реабилитации пособников гитлеризма, унижение ветеранов войны и украинского народа.

Власть под диктовку националистов продолжает оскорблять украинский народ, уничтожая его истинную историческую память. Она использует любой предлог, чтобы отказаться от празднования Дня Победы. Ее идеологические рупоры из Института национальной памяти, превращенного в "министерство пропаганды", целенаправленно разрушают память о героизме наших соотечественников. Они вбивают в сознание молодого поколения, что украинцы-участники Великой Отечественной войны воевали и умирали за чужие интересы.

Особенно оскорбительно и издевательски такие выходки выглядят накануне юбилея Великой Победы. Выскочкам-пропагандистам мало, что сегодня ветераны и дети войны живут на нищенские пенсии, экономят копейки на еду и лекарства. Они хотят растоптать их достоинство, убить в этих людях и во всем украинском народе гордость за Победу над нацизмом, за восстановленные из пепла города и села, за созданные тяжким трудом заводы и фабрики. Плевок на могилы воинов-освободителей и жертв нацизма, оскорбление фронтовиков и всех украинских семей - иначе нельзя оценить пропагандистский пасквиль, состряпанный "институтом беспамятства" накануне юбилея Победы.

Директор института Дробович пытается доказать, что украинский народ в годы второй мировой войны оказался жертвой обстоятельств. Распространяет ложь о "войне за чужие интересы" и обслуживании тоталитарных режимов. Значит, не было Подвига и не было Победы. Для этого гнусного пропагандиста украинские ветераны, наши отцы и деды – не герои, а безвольные марионетки и рабы!

Но правду и народную гордость не растоптать! Украинский народ воевал за свою землю, за лучшее будущее. Это была всенародная, отечественная война - война всего украинского народа за Украину. Украинцы сражались за то, чтобы больше никогда в истории не было трагедий Бабьего Яра и Корюковки. Чтобы людей не убивали за их этническое происхождение и не угоняли в рабство на принудительные работы, чтобы украинскую землю не вывозили вагонами. Говорить о том, что победа над нацизмом была не в интересах украинского народа, могут только почитатели этого кровавого культа. Не важно, открыто они это признают или трусливо прячутся. Только для тех, кто сам мечтает о тоталитарном наци-режиме, героями будут гитлеровские коллаборанты и убийцы, устраивающие этнические чистки. Те, кто не столько думал об освобождении Украины, сколько вынашивал планы своего диктаторского господства.

В памяти украинского народа настоящими освободителями и защитниками навсегда останутся семь миллионов украинских воинов, которые сражались с гитлеровскими оккупантами. Те, кто ценой собственной жизни приближал День Победы. Украинские воины, которые плечом к плечу с сыновьями других народов, освобождали от коричневой чумы страны Европы. Их Победа положила конец войне, начавшейся из-за нацистов, и принесла мир на весь Европейский континент. И каждая украинская семья, весь наш народ будет вечно хранить память об этом подвиге!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Президента Владимира Зеленского и Кабинета Министров Украины немедленно снять Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти. Тем, кто издевается над ветеранами, унижает украинский народ - место на свалке истории, а не на государственной службе.

Важнейшим уроком Победы является то, что фашизм и нацизм обречены на поражение. Вот о чем должны помнить дробовичи и иже с ними. Славные страницы истории Украины, память о Победе и Подвиге, о жертвах нацизма и трагедии войны никому не удастся стереть из памяти народа! Мы этого не допустим! Борьба за мирную, цивилизованную и демократическую Украину продолжается!

Каждый настоящий гражданин и патриот Украины будет праздновать День Победы и чтить ветеранов - своих родных. Спасибо Вам за Победу! Спасибо за Жизнь!