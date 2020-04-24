Аудитория сервиса онлайн-конференций Zoom расширилась до 300 миллионов пользователей. И это несмотря на серьезные проблемы с безопасностью и сильных конкурентов в лице Microsoft и Google.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил на недавнем вебинаре, что прирост пользователей сервиса в апреле составил 50%.

В марте пользователей было чуть более 150 миллионов, а в конце 2019 года сервис едва насчитывал 10 миллионов активных участников конференций.

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Zoom, наряду с несколькими другими приложениями для видеоконференций, получил широкое распространение во время вспышки пандемиии коронавируса и вынужденного карантина.

Миллионы людей, оставшиеся дома, вынуждены были активно искать бесплатные сервисы онлайн-конференций, и это стало золотым временем для Zoom – он оказался весьма кстати.

Основатель компании Zoom проделал тернистый путь из эмигранта США до успешного предпринимателя. В 1997 году Эрику Юаню отказывали в американской визе восемь раз подряд.

По приезду в США Юань устроился в компанию WebEx, занимающейся разработкой программного обеспечения для видеоконференций, которая спустя 10 лет была выкуплена Cisco.

В 2011 году он решил уйти и основать собственную компанию. Zoom разрабатывался с момента основания и стал доступен для пользователей в апреле 2019 года.

На 2020 году детище Эрика Юаня предоставляет самый востребованный сервис для веб-конференций в мире.

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Однако внезапный всплеск популярности и наплыв пользователей получил обратный эффект: хакеры нашли легкий способ взлома сервиса из-за чего Zoom подвергся жесткой критике со стороны экспертов по безопасности и самими пользователями.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom. В то же время в Сингапуре запретили проводить школьные уроки с помощью Zoom.